Praça da Assembleia será tomada por voluntários neste sábado

Cooperativas vão se reunir neste sábado (1º/7) na Praça da Assembleia, no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, em uma programação recheada de atividades gratuitas de lazer, saúde, bem-estar, educação financeira, gastronomia e cultura. O evento é aberto ao público.

As atividades integram a programação do Dia de Cooperar, movimento de voluntariado do setor. Criado em 2009 pelo Sistema Ocemg, o projeto hoje é realizado em todos os estados brasileiros com a proposta de incentivar as cooperativas a promoverem iniciativas responsáveis nas comunidades em que atuam.