Motorista embriagado causa acidente com morte em rodovia estadual

Jovem, de 21 anos, que dirigia um Fiat Pálio, morreu no local do acidente (foto: PMRv/Divulgação)

Um acidente envolvendo três carros deixou uma pessoa morta e outra ferida na MG-431, em Itaúna, na Região Centro-Oeste de Minas, na noite dessa quarta-feira (28/6).

Motorista do Fiorino foi socorrido com ferimentos graves para o Hospital Manoel Gonçalves em Itaúna (foto: PMRv/Divulgação)

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista de um carro, de 58 anos, entrou na contramão da rodovia com os faróis apagados para ultrapassar uma Fiorino quando bateu de frente em um Pálio que seguia no outro sentido da pista.

Com o impacto, o condutor do Pálio, de 21 anos, perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu na lateral da Fiorino. Ainda de acordo com a polícia, o jovem foi arremessado para fora do veículo e caiu sobre a pista.

O homem morreu ainda no local do acidente. O condutor da Fiorino teve ferimentos graves e foi encaminhado para o Hospital Manoel Gonçalves, na cidade de Itaúna, com fratura no fêmur direito e na mandíbula.

Já o motorista de 58 anos não ficou ferido. Segundo a polícia, ele fez o teste do bafômetro, que confirmou embriaguez. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Itaúna.

Após trabalhos da perícia, o corpo do rapaz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).