Acidente quebra a perna de motociclista e complica trânsito no Anel

Segundo motorista do carro, motociclista veio em alta velocidade, bateu na traseira do carro, voou para a frente do caminhão e bateu na mureta (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um acidente entre carro, moto e caminhão deixou um homem ferido e fechou a pista do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do bairro São Gabriel, Região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (29/6).

Segundo informações do motorista do carro Nissan March, Paulo César Noratto, ele estava parado na pista da direita, em cima do viaduto de acesso para a Avenida Cristiano Machado, quando o motociclista veio em alta velocidade e bateu na traseira do veículo.

“Quando ele bateu na traseira do meu carro, ele voou para a frente do caminhão e bateu na mureta”.

O motociclista, de 26 anos, teve fratura exposta em uma das pernas e foi encaminhado para o Hospital João XXIII pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A pista no sentido Rio de Janeiro ficou fechada por cerca de uma hora. Segundo a última atualização da BHTrans, devido à ocorrência, o trânsito na Avenida Risoleta Neves, sentido centro, na Rua Jacuí e no acesso das linhas à Estação São Gabriel é complicado.