BH tem ponto extra de vacinação contra Covid-19 e meningite

Para se vacinar no posto extra é necessário apresentar documento de identificação com foto (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que as vacinas contra meningite e Covid-19 (bivalente) começaram a ser ofertadas nesta segunda-feira (26/6) em um ponto extra de vacinação na PUC Minas, no campus situado no Bairro Coração Eucarístico.