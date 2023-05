Meningite C: população deve ir aos postos de BH para se vacinar

432

Pessoas acima de 16 anos podem se vacinar contra meningite C em Belo Horizonte (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

Meningite C

Pessoas acima de 16 anos podem procurar os postos de saúde de Belo Horizonte para receber a vacina contra Meningite C (Meningocócica C). O imunizante segue disponível até 30 de julho.A prorrogação do calendário vacinal, anunciada no início de maio, segue orientação da Secretaria de Estado de Saúde (SES). O imunizante continua disponível para crianças, adolescentes e trabalhadores da área da saúde que ainda não foram imunizados.As vacinas estão disponíveis em todos os centros de saúde da capital. Os endereços podem ser consultados no site da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) . É necessário ter cadastro na unidade escolhida. O registro pode ser feito na chegada ao local.Para se vacinar, o cidadão deve apresentar um documento de identificação com foto e o cartão de vacinação. Em Belo Horizonte, conforme dados parciais, foram registrados quatro casos de meningite C e dois óbitos."É importante reforçar que não há contraindicação em tomar, no mesmo dia, a vacina contra a meningite C e outros imunizantes, como a vacina da COVID-19 e da gripe", ressaltou a PBH por meio de nota.A meningite meningocócica é causada pela bactéria Neisseria meningitidis (meningococo), caracterizada por ser uma infecção das membranas que recobrem o cérebro. O sorogrupo mais frequente no país é o C, e, por isso, a vacina foi incluída em 2010 no Calendário Nacional de Vacinação da Criança, pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).Desde então, o número de casos de todos os tipos de meningite caiu quase três vezes no país, e o de casos do tipo C diminuiu quase quatro vezes.Entre os sintomas da doença está, principalmente, a rigidez na nuca - quando a pessoa não consegue encostar o queixo no tórax, não por dor, mas por rigidez. Além disso, febre, dor de cabeça, mal-estar, náusea e vômitos, sensibilidade à luz, dores intensas ou dores nos músculos, articulações, peito ou barriga, manchas na pele, respiração rápida e calafrios são indícios de meningite.Além da letalidade, as sequelas da doença também podem causar preocupações. Entre elas estão surdez, alterações neurológicas, amputação de membros e cicatrizes na pele.