Atlético x Palmeiras: BH terá operação especial de trânsito neste domingo

Objetivo da ação é melhorar as condições de segurança, além de monitoramento e fiscalização das reservas de áreas antes e durante a partida (foto: PBH / Divulgação) O trânsito nas avenidas que passam pelo Mineirão, na Região da Pampulha, em BH, será monitorado neste domingo (28/5) devido ao jogo entre Atlético e Palmeiras, marcado para começar às 18h30. Para melhorar a mobilidade e a segurança dos torcedores, agentes da Unidade Integrada de Trânsito, composta pela BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal, vão organizar e sinalizar a área.

O objetivo da ação é melhorar as condições de segurança, além de monitoramento e fiscalização das reservas de áreas antes e durante a partida. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o entorno do estádio será sinalizado para proporcionar fluidez ao tráfego de veículos e segurança na travessia e circulação dos pedestres, além de garantir as vagas reservadas para táxi, viaturas, idosos, pessoas com deficiência, veículos de lanches rápidos, veículos fretados e nas esquinas para preservar raio de giro.









Confira as linhas de ônibus que atendem o entorno do Mineirão:

64 – Estação Venda Nova / Assembleia via Carlos Luz - todos os dias;

67 – Estação Vilarinho / Santo Agostinho via Carlos Luz - dias úteis e sábados;

5106 – Bandeirantes / BH Shopping - todos os dias e horário noturno;

5401 – São Luís / Dom Cabral - todos os dias e horário noturno;

503 – Estação São Gabriel / Aparecida/Sta Rosa - todos os dias;

504 – Estação São Gabriel / Santa Rosa / Aparecida - todos os dias;

506 – Estação Ponto São José/ Av. Antônio Carlos

S-53 – Confisco / Ouro Minas - dias úteis e sábados;

S-54A – Dom Bosco/Shopping Del Rey - todos os dias;

S-54B – Dom Bosco/Shopping Del Rey - todos os dias;

S-56 – Vilarinho / São José - dias úteis e sábados.

Táxi

Após o fim do jogo, os pontos de táxi irão operar nos seguintes pontos:

Av. Antônio Abrahão Caram, entre a Alameda das Palmeiras e Av. Cel. Oscar Paschoal

Av. Cel. Oscar Paschoal em frente ao Hall principal.

Av. Rei Pelé esquina com Av. Antônio Abrahão Caram.