Oito cidades mineiras estão em lista das 'mais geladas' do Brasil

Oito cidades mineiras estão na lista dos 19 municípios que registraram as menores temperaturas do Brasil no início deste fim de semana. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, teve a menor temperatura, sendo 6,9 °C, na sexta-feira, e 8 °C na madrugada deste sábado (27/5).

Em Belo Horizonte, a temperatura mínima registrada na madrugada deste sábado foi de 13 °C, com sensação térmica de -4,5 °C, na estação do Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste da capital. A máxima estimada é de 25 °C e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% à tarde.





A previsão é que na próxima semana as temperaturas continuem baixa em todo o estado, com as mínimas variando entre 8 °C e 15 °C. O tempo vai continuar seco, com umidade relativa do ar podendo chegar a 30%. Além disso, pode chover apenas nas cidades na porção mais ao sul do estado.

Confira a lista de cidades mineiras mais frias:

Monte Verde, Sul de Minas, 8 °C

Maria da Fé, Sul de Minas 7,7°C

Passa Quatro, Sul de Minas 8,6°C

São Lourenço, Sul de Minas 8,6°C

Caldas, Sul de Minas 8,7°C

Bambuí, Centro-Oeste 9,1°C

Florestal, Grande BH 9,1°C

Pompéu, Central 10,5°C