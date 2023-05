MP recomendou medidas contra clínica 19 dias antes de morte de paciente

A clínica da biomédica Lorena Marcondes funcionava sem alvará desde outubro de 2022 (foto: Reprodução Redes Sociais)



O promotor Sérgio Gildin disse nesta quinta-feira (11/5) que a recomendação foi baseada, principalmente, na negativa do órgão em renovar o alvará sanitário devido “à possibilidade de riscos". O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) recomendou, 19 dias antes da morte de uma paciente, de 46 anos, em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, que a Vigilância Sanitária tomasse providências contra a clínica de estética Lorena Marcondes para "evitar prejuízos à saúde do consumidor".O promotor Sérgio Gildin disse nesta quinta-feira (11/5) que a recomendação foi baseada, principalmente, na negativa do órgão em renovar o alvará sanitário devido “à possibilidade de riscos".



“Após apuração de uma série de circunstância nesta investigação preliminar, verificamos que havia, na atividade que estava sendo desenvolvida pela clínica de estética, algumas irregularidades e que algumas apresentavam riscos à saúde e a vida dos consumidores, porque eram realizados procedimentos invasivos”, explica o promotor.



Além disso, o estabelecimento estava funcionando com o alvará sanitário vencido desde outubro de 2022. “Que foi negado em virtude do risco sanitário”, completou Gildin. Diante disso, no dia 19 de abril deste ano, ele solicitou à Vigilância Sanitária, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que fossem tomadas “providências imediatas” para “controlar qualquer risco à saúde e a vida dos consumidores”.



Além disso, o estabelecimento estava funcionando com o alvará sanitário vencido desde outubro de 2022. "Que foi negado em virtude do risco sanitário", completou Gildin. Diante disso, no dia 19 de abril deste ano, ele solicitou à Vigilância Sanitária, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que fossem tomadas "providências imediatas" para "controlar qualquer risco à saúde e a vida dos consumidores".





Alvará negado



No dia 20 de março desde ano, a clínica solicitou à vigilância sanitária a prorrogação do alvará sanitário. O pedido foi analisado pela Junta de Julgamento da Saúde que negou a prorrogação no dia 23 do mesmo mês.



De acordo com o documento que a reportagem do jornal Estado de Minas teve acesso, ao negar, os fiscais citaram o recebimento da denúncia relacionada ao modelo Eduardo Luiz Santos.



Embora o estabelecimento tivesse atendido às determinações anteriores previstas no relatório de inspeção lavrado após fiscalização no dia 8 de dezembro do ano passado, a Junta entendeu que, por si só, não era suficiente para renovação, já que havia a apuração andamento.

Laudo da Junta de Julgamento da Saúde (foto: Divulgação)



No laudo, a Junta citou a ausência do prontuário do modelo que foi solicitado por meio do Termo de Intimação e, até então, não apresentado pela clínica. Ele foi requerido para possibilitar o andamento da investigação relacionada à denúncia.



Ao negar o alvará sanitário, a junta também reconheceu o “risco sanitário”. “Ainda existe a possibilidade de risco sanitário, ocorrido após a inspeção realizada, em função da denúncia recebida”, afirma.



Justificou ainda que a liberação “consciente da possível situação de risco descrita em tal denúncia caracterizaria em crime de prevaricação do agente fiscalizador”.



Embora tenha negado, a clínica funcionou normalmente pelas semanas seguintes, até a morte da paciente, de 46 anos, nesta segunda-feira (8/5). Íris Martins morreu após sofrer parada-cardiorrespiratória durante um procedimento estético.



A suspeita da perícia da Polícia Civil é que a mulher tenha sido submetida a uma A suspeita da perícia da Polícia Civil é que a mulher tenha sido submetida a uma lipoaspiração ou lipoescultura, além de enxerto nas nádegas.



Nas redes sociais, a biomédica Lorena Marcondes nomeava o procedimento como “lipo laser” e dizia ser um protocolo sem cortes e desenvolvido por ela. Ela ainda prometia resultados como “os de cirurgias”.

Ela e a técnica de enfermagem, de 33 anos, foram presas suspeitas de homicídio doloso com dolo eventual devido a morte da paciente. Elas foram levadas para o presídio Floramar em Divinópolis. A defesa ainda não se manifestou.

Iris Martins sofreu parada-cardiorrespiratória durante procedimento estético na clínica da biomédica (foto: Reprodução Redes Sociais)



Omissão



A recomendação, segundo o promotor, era para evitar riscos à saúde. Ele prefere não falar em omissão por parte da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e Vigilância Sanitária. “O fato é que a prefeitura, de certa forma, cumpriu com a recomendação no sentido de realizar a diligência, talvez não tenha sido atendido a nossa expectativa”, analisou.



O documento da promotoria não recomendava diretamente que a clínica fosse interditada. “Isto é uma atribuição do município que tem várias formas de agir, possibilidades de agir, mas a recomendação fala em medidas adequadas”, disse. Para ele, caberia ao órgão adotar aquela que afastasse o risco sanitário. “Existem outras que não a interdição, mas essa não é atribuição do Ministério Público, é da prefeitura”.



“Sem riscos”



A recomendação tem como data 19 de abril, mas foi protocolada na prefeitura no dia 24 do mesmo mês. O órgão alega que foi realizada fiscalização in loco no dia 18 de abril, um dia antes da emissão do documento, e quase um mês depois da Junta de Julgamento da Saúde negar a prorrogação do Alvará Sanitário.



Durante a fiscalização, segundo a prefeitura, não havia “fatos que ensejavam a interdição do local bem como não constataram a prática de nenhum procedimento que não conste no seu regimento interno”.



“Diante dessa situação, não foi feita a interdição da clínica”, informou.



O órgão ainda destacou que “procedimentos irregulares são praticados às escondidas, sem deixar vestígios, sendo de difícil ou quase impossível constatação por meio de fiscalização”.



Trâmites



Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (11/5), a diretora de Vigilância em Saúde Erika Camargos disse que a interdição independe de alvará ou não. “O que leva a interdição é o risco sanitário e não um documento somente”, explicou.



Sobre a clínica em específico, afirmou que a liberação do documento estava em processo e que é necessário seguir os prazos legais, como o de recurso.

A situação da clínica é acompanhada desde 2021 quando ela foi interditada pela primeira vez. Na época, o Conselho de Biomedicina foi notificado para que tomasse conhecimento do funcionamento irregular e também para averiguação do exercício da profissão. O alvará foi liberado após serem sanadas as irregularidades em outubro de 2021.

*Amanda Quintiliano - Especial para o EM