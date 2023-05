Extrema promove processo seletivo para contratação de mães

Portal Terra do Mandu

Extrema promove processo seletivo para mães (foto: Divulgação Prefeitura de Extrema) Um processo seletivo vai contratar apenas mulheres que são mães. A ação acontece nesta sexta-feira (12/5), em Extrema, no Sul de Minas. A iniciativa é da Secretaria de Assistência Social de Extrema, no Sul de Minas e a seleção será durante a manhã e tarde.



Em maio o Balcão de Empregos promove a ação Mães em Movimento. O objetivo é inserir mães no mercado de trabalho do município, conhecido por atrair empresas do setor logístico.



Das 9h às 12h, a seleção será para a empresa Bricoflex, que estará contratando mães para as vagas de Auxiliar de Produção, Logística, Conferente, Operador de Empilhadeira, Auxiliar Financeiro e Auxiliar de RH.



Entre 13h e 16h, a seleção será para a Agência Minas Perfil. As vagas são para Auxiliar de Produção e Logística. A quantidade de vagas não foi informada.

Para participar dos processos seletivos é necessário comparecer ao Balcão de Empregos e levar currículo e documentos com foto. O endereço é Praça Olinto da Fonseca, 12, no Centro.



De acordo com a prefeitura, mais processos podem acontecer durante o mês. (Da redação, Iago Almeida/ Especial para o EM)