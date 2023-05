Preso homem que jogou álcool e ateou fogo na mulher enquanto ela dormia

Uma operação dos Ministérios Públicos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, com apoio da Polícia Militar, prendeu um homem de 32 anos suspeito de tentar matar a esposa, ao jogar álcool e atear fogo no corpo enquanto ela dormia. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (11), na cidade de Rosário da Limeira, região de Muriaé.