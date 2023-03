Adolescente é apreendido suspeito de homicídio em Três Corações

Polícia também apreendeu droga e dinheiro em espécie com adolescente (foto: PCMG/Divulgação)

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido na última quinta-feira (16/3) suspeito de matar um homem e ferir outro na cidade de Três Corações, no Sul de Minas. O crime aconteceu em 2022.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais civis encontraram com o adolescente drogas ilícitas e dinheiro em espécie.

De acordo com as investigações, no dia do crime, o adolescente fez disparos de arma de fogo, que atingiram dois indivíduos. Um deles morreu. O outro foi socorrido a tempo.

Diante dos fatos, a PCMG pediu o mandado de internação contra o adolescente.

Após os trabalhos de polícia judiciária, o adolescente foi encaminhado ao centro socioeducativo.