Adultos, adolescente e idoso escravizados em carvoaria são resgatados em MG

Conforme as autoridades, dentre os trabalhadores, um tem apenas 16 anos (foto: PCMG/Divulgação) Seis pessoas que estavam em condição análoga à escravidão em uma carvoaria na zona rural de Candeias, no Sul de Minas, foram resgatados na última sexta-feira (17/3). A informação só foi divulgada nesta segunda-feira (s20/3) pela Polícia Civil, que realizou a operação em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e apoio da Polícia Militar.

O comunicado emitido pelas autoridades não contém detalhes dos abusos cometidos e há quanto tempo eles ocorriam. Também não foi divulgada nenhuma informação sobre os suspeitos do crime.

As primeiras informações chegaram à Delegacia em Candeias. Policiais civis da unidade realizaram levantamentos para a apuração dos fatos e acionaram o Setor de Fiscalização do MTE, policiais civis da Delegacia Regional em Campo Belo, além de militares que organizaram a operação deflagrada em menos de 48h do conhecimento do fato, afirma a Polícia Civil em comunicado.