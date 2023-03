Suspeito de estuprar adolescente é esfaqueado e preso em Minas

O suspeito de estupro de vulnerável recebeu atendimento médico no Hospital Regional José Alencar, em Uberaba (foto: Prefeitura de Uberaba/Divuulgação) Um homem de 61 anos suspeito de estuprar uma adolescente, de 14, foi atingido por golpes de faca e de marreta, em frente à sua residência, na tarde deste domingo (19/3), em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro.





Segundo informações de dois Boletins de Ocorrência, registrados pela Polícia Militar (PMMG), o suspeito da tentativa de homicídio está foragido.



Suspeito de estupro teria ameaçado adolescente





No local, ela disse que sentiu medo que fosse agredida ou morta e, então, entrou no carro do suspeito. Em seguida, foram até a residência dele. Nesse local, segundo a adolescente, o homem disse iria tomar banho e depois disso mandou que ela deitasse, sem roupas, na cama dele.

Nesse momento, ela disse que mais uma vez sentiu medo do suspeito e então foi consumado o ato sexual. Logo em seguida, a vítima disse que o suspeito deixou ela de volta na Lagoa Park.



A adolescente foi levada pela mãe e avó até hospital, onde equipe médica relatou à PM que foi confirmado rompimento do hímen.



Agredido com facadas e golpes de marreta





Pouco tempo depois de praticar o estupro contra a adolescente, o homem teria sido atingido por golpes de faca e marretadas por um indivíduo que está foragido.



O suspeito do estupro contou à PM que, inicialmente, um homem que ele não conhece foi até a sua casa e chamou ele até o portão, quando perguntou se alugava pula-pula. Mas, ao abrir o portão, o homem foi surpreendido e agredido com facadas e marretadas, sendo que ele ficou ferido na boca.



Ainda conforme o registro policial, pouco tempo depois de ser agredido, o suspeito da tentativa de homicídio fugiu do local e a vítima e suspeito do estupro contra a adolescente entrou no seu carro e seguiu até a casa de sua filha, em Uberaba. Ela, então, acionou o Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu).