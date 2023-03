Crime ocorreu em 2009 e desde então, homem vivia trocando de casa (foto: Redes sociais)

Foi preso, na noite de terça-feira (7/3), pela a Polícia Civil, em Buritis, divisa de Minas Gerais com Goiás, um homem, de 32 anos, pelo crime de estupro de vulnerável.





A vítima, que na época tinha 9 anos, é sobrinha do suspeito. O crime ocorreu em maio de 2009, e havia um mandado de prisão, em aberto, contra o autor. A prisão ocorreu em decorrência da Operação Mnemosine, montada para a captura do suspeito. Segundo as investigações, ele vinha fugindo e trocando de moradia desde o cometimento do crime.

O homem foi localizado trabalhando em uma obra nas proximidades do Bairro Ipê, também em Buritis. Ele foi encaminhado para o sistema prisional, depois de ter prestado depoimento na Polícia Civil.