Líder religioso é preso suspeito de estuprar menina por quatro anos

Religioso também teria presenteado a vítima com um celular para que eles mantivessem contato (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil - Imagem meramente ilustrativa) Um homem de 36 anos, identificado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) como um líder religioso na Chapada do Norte, no Vale do Jequitinhonha, foi preso na manhã desta segunda-feira (13/3) suspeito de estuprar uma menina, atualmente com 14 anos, desde que ela tinha 10. Então foragido da Justiça, ele era procurado desde abril de 2022. A cidade onde aconteceu a prisão não foi divulgada.

“O investigado ainda teria presenteado a vítima com um celular, supostamente para auxiliar nos estudos dela, sendo utilizado na verdade para se comunicar com a menina por mensagens e marcar encontros com ela. Os encontros aconteciam toda semana, durante a noite, enquanto os pais da vítima dormiam”, explica a PCMG em comunicado.

A Polícia Civil suspeita que o homem tenha feito outras vítimas em Chapada do Norte. Nesse sentido, as autoridades orientam que a denúncia seja feita na delegacia da instituição policial no município de Minas Novas.

O líder religioso teve a prisão ratificada na delegacia e, com isso, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.