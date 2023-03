Homem quebra parede para tentar entrar em joalheria e termina preso em MG

Ocorrência foi atendida pela Polícia Militar no último domingo (12/3) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Militar em Caratinga, no Vale do Rio Doce, ao tentar furtar uma joalheria no último domingo (12/3). Os militares foram acionados por meio de denúncia anônima.

Quando as autoridades chegaram ao local denunciado, na Rua Doutor José de Paula Maciel, no Centro do município, o homem foi flagrado – com o auxílio de uma escada – abrindo um buraco em uma parede de uma construção que fica nos fundos de um terreno e dá acesso à joalheria.

Conforme a PM, ele confessou a intenção de furtar o estabelecimento. Ao consultar o código IMEI de um celular que estava com o homem, a polícia identificou que o aparelho havia sido furtado.