Motoqueiro atropelado por trem e que perdeu as pernas faz vaquinha virtual

Juliano da Silva Gonçalves, de 35 anos, pretende comprar próteses avaliadas em mais de R$ 125 mil. (foto: Divulgação) Um motociclista de 35 anos, que teve as pernas decepadas ao ser atropelado por um trem, em agosto de 2022 , em Sete Lagoas, Região Central de Minas Gerais, iniciou uma campanha para comprar duas próteses para os membros perdidos.

Desde o acidente, Juliano da Silva Gonçalves usa uma cadeira de rodas para se locomover. Segundo informações dos familiares, ele deu entrada no Seguro do Trânsito - Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), mas até o momento não recebeu o benefício.

Assim, a mulher de Juliano, Érica, lançou uma vaquinha on-line com o objetivo de comprar as duas próteses que custam, somadas, cerca de R$ 125 mil.

“A prótese da perna esquerda custa R$ 24 mil e a perna direita custa R$ 108 mil. Por ser uma prótese maior, pois ele amputou acima do joelho, ela tem um valor mais alto”, explicou Érica.

O acidente

Juliano teve as pernas decepadas ao ser atingido por um trem de ferro, na noite de 31 de agosto de 2022, na Avenida Padre Tarcísio Gonçalves, sentido ao bairro Cidade de Deus, em Sete Lagoas.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima seguia no sentido Centro/bairro, quando viu o trem. O condutor da moto imaginou que conseguiria passar a tempo e seguiu o caminho, mas perdeu o controle e acabou sendo atropelado. Ele foi socorrido com com ferimentos graves.