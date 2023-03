BH: roubos em apartamentos de luxo seguem sem solução

Vista de prédio invadido no Bairro Luxemburgo, na Região Centro-Sul de BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Menos de cinco meses após uma mulher entrar tranquilamente em um prédio de luxo no Bairro Luxemburgo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e roubar R$ 1 milhão em jóias, uma nova invasão em um condomínio da capital volta a chocar a população. O caso mais recente, ocorrido nessa terça-feira (7/3), gerou um prejuízo menor, mas ainda significativo: cerca de R$ 100 mil. Nas duas situações, os criminosos seguem foragidos.Em outubro do ano passado, câmeras de segurança do prédio no Bairro Luxemburgo flagraram a ação de uma mulher, que conseguiu se passar por moradora do condomínio e driblar o forte esquema de segurança do local. Bem-vestida e de óculos escuros, ela entrou tranquilamente pela recepção do prédio, sem levantar suspeitas. Pelo menos outras duas pessoas também estão envolvidas no crime.A suspeita já é figurinha carimbada da Polícia Civil, pois ficou conhecida por praticar outros crimes de invasão e assalto a condomínios, incluindo em outros estados da Região Sudeste. No dia do crime, a mulher seguiu para o elevador de serviços, que não tem câmeras de segurança, entrou no apartamento e saiu após 50 minutos dentro do imóvel, levando jóias e duas pistolas - o proprietário da casa é colecionador autorizado.Segundo a PCMG, as investigações do caso avançaram, no entanto, a instituição não dá detalhes dos fatos.Enquanto isso, as polícias Civil e Militar ainda não têm pistas dos dois homens que invadiram e roubaram um apartamento, no Bairro Santo Antônio, nessa terça-feira (7/3). Os ladrões causaram um prejuízo de cerca de R$ 100 mil , entre jóias, relógios e moedas estrangeiras.O apartamento, segundo informações do Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, foi roubado entre 16h30 e 18h30. Os ladrões entraram no prédio depois de arrombar a porta contra incêndio, chegando ao apartamento, que teve a porta também arrombada.O assalto à joalheria no BH Shopping, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de BH, completa 10 meses com os ladrões ainda soltos . No crime, ocorrido em 7 de maio de 2022, véspera do Dia das Mães, os assaltantes fizeram uma funcionária refém e roubaram relógios de luxo.Testemunhas que trabalham em lojas próximas ao espaço afirmaram, ao, que viram homens quebrando vitrines com martelos. Com os vidros rompidos, eles pegavam acessórios e colocavam em mochilas. Pelo menos nove pessoas são suspeitas de participação no crime.Os bandidos levaram joias e 13 relógios da marca Rolex. De acordo com a Polícia Civil, havia itens avaliados em mais de R$ 100 mil.Pouco menos de duas semanas após o crime no BH Shopping, uma joalheria no Itaú Power Shopping, em Contagem, na Grande BH, também foi assaltada. Um homem se passou por cliente do local, rendeu as funcionárias e levou diversas jóias que estavam na vitrine e também expostas no interior da loja.