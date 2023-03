Clínica odontológica fecha as portas sem avisar funcionários e clientes

Diversos clientes foram para a porta Arcata, na Avenida do Contorno, para se certificarem que a mensagem recebida informando o fechamento da clínica odontológica era verdadeira (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A clínica odontológica Arcata fechou as portas, sem aviso prévio, na manhã desta quarta-feira (8/3), e há suspeita de que pode dar um calote em clientes e funcionários. A empresa tem quatro unidades, uma em Belo Horizonte, no número 6472 da Avenida do Contorno, Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul da capital mineira, e três no Rio de Janeiro.





18:35 - 23/02/2023 Presos aplicam golpe dos nudes e podem ir para segurança máxima em Minas De acordo com clientes que se aglomeraram na porta da clínica, nesta manhã, a clínica enviou mensagem ainda no começo do dia informando o encerramento das atividades da Arcata. Agora, os pacientes temem não reaver o dinheiro investido, que chega a R$ 40 mil por pessoa. Mais de 50 pessoas estavam no local por volta das 11h30.





Funcionários que estiveram presentes no local afirmaram que não receberam o último pagamento e que o FGTS e o INSS não vinham sendo pagos. O 13º salário também estava em débito.

Uma funcionária que não quis se identificar, mas que afirmou ter oito anos de empresa, contou que objetos pessoais dos funcionários estão trancados dentro do prédio e que eles não conseguem acesso a eles. Chorando, ela contou que recebeu uma mensagem às 0h desta quarta-feira, que dizia que o laboratório e a Arcata acabaram. O texto ainda a orientava a entrar em contato “quando a poeira baixar".

“Minha reação é de desespero, porque não nos pagaram o salário do mês. Nosso 13º não foi pago. Não nos pagam nosso FGTS. Fui procurar ontem e nosso INSS não foi pago. A gente está a ver navios. Minha preocupação foi mandar mensagem para minhas funcionárias. Uma pagou faculdade, tem filhos, paga aluguel, tem boletos, cartão para pagar”, desabafou. Clientes estão desesperados André Rocha, motorista de 39 anos, contou que faz tratamento na Arcata desde o meio de 2022 e que pagou R$ 10 mil a vista, além de fazer dois financiamentos, um de R$ 1.600 que já foi pago, em seis vezes, e outro de R$ 7 mil, em 20 vezes, o qual ele já pagou sete parcelas. “Meu tratamento ficou pela metade, eu não vou acabar de fazer os implantes e estou totalmente desestabilizado, sem saber o que vou fazer, que rumos tomar”, disse André.

O prédio, que amanheceu trancado, teve o nome tampado e os números de registro dos profissionais raspados dos vidros de entrada. Uma funcionária afirmou que os donos “fizeram a limpa” no prédio durante a madrugada.





*Matéria em atualização.