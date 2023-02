Presos aplicam golpe dos nudes e podem ir para segurança máxima em Minas

Mandados de prisão preventiva foram cumpridos nessa quarta-feira (22/2) (foto: PCMG/Divulgação)

Uma ação conjunta entre policiais civis de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul resultou na identificação de quatro presidiários, de 24, 32, 35 e 38 anos, suspeitos de aplicar o “golpe dos nudes” contra um casal do município de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. O crime aconteceu em outubro de 2021.