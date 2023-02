Crianças abandonadas dentro de casa em BH seguem hospitalizadas

Crianças estão em ala pediátrica do Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press) As duas crianças encontradas abandonadas em uma casa no Bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte, seguem internadas no Hospital Odilon Behrens, na capital. Elas ficaram três dias dentro de um imóvel trancado e foram resgatadas com quadro de desnutrição.









De acordo com o Hospital Odilon Behrens, os garotos foram transferidos à enfermaria pediátrica da unidade e têm quadro de saúde estável. Eles ainda não têm previsão de alta, mas não correm riscos de mais complicações e seguem o tratamento para reversão do quadro de desnutrição.



O tio das crianças chegou a Belo Horizonte vindo do interior de Goiás após saber do caso de abandono e acompanha os sobrinhos no hospital. A reportagem esteve no local e tentou contato, mas ele disse que a família se reuniu e decidiu não falar com a imprensa no momento.





Na quarta-feira (22/2), em entrevista à "TV Globo", o tio das crianças disse que pretende requerer a guarda dos garotos e de duas irmãs, de 1 e 2 anos, que estão sob cuidados do Conselho Tutelar de São Joaquim de Bicas.