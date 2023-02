Professora entrega criança de 3 anos a van escolar sem permissão da mãe

Criança de três anos foi entregue ao transporte escolar privado, ao término da aula, sem permissão e conhecimento da mãe (foto: Reprodução Google Maps)





Uma criança de três anos foi entregue ao transporte escolar privado, ao término da aula, sem permissão e conhecimento da mãe. O caso aconteceu, nesta quinta-feira (23/2), no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Hebert de Souza, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.





Em nota, a prefeitura tratou o caso como "incidente", lamentou o ocorrido e informou que será instaurada sindicância pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) para apurar os fatos.





O motorista da van, conhecido pelos professores e demais servidores, ao buscar outros alunos disse que a criança também passaria a ser conduzida por ele. A professora, então, permitiu que ela fosse levada.





Logo após o menino deixar a escola, a mãe chegou para busca-lo. Surpreendida com a notícia, afirmou que o filho não utilizava o serviço de transporte escolar.





Os profissionais do Cmei fizeram contato com o homem e localizaram a criança. Ela foi levada de volta para a escola e entregue à mãe. O nome dele não foi divulgado.





O que teria motivado o erro não foi informado. A prefeitura apenas disse que irá apurar o ocorrido e que se comprovada alguma irregularidade, as medidas cabíveis serão adotadas, inclusive contra o motorista.





Mais rigor





A vice-prefeita e secretária de Governo, Janete Aparecida, convocou uma reunião com todos os diretores das escolas e Cmei's do município para essa sexta-feira (24/2). A lei municipal 8.779/20 será regulamentada via decreto tornando mais rigoroso o embarque e desembarque dos alunos que utilizam o transporte escolar.





A norma estabelece Políticas Públicas de Segurança Escolar. O artigo, segundo prevê a "implementação de procedimentos para o efetivo controle e identificação das crianças" que utilizam vans para irem e deixarem as instituições de ensino do município.





"Só poderão pegar crianças nas escolas aquelas vans onde o responsável assinar o documento e o motorista entregar para a professora comprovando que essa criança deverá realmente ir na van e essa criança também deverá ter essa identificação", explica a vice-prefeita.





Atualmente, no ato da matrícula nos Cmei's os pais ou responsáveis informam os nomes das pessoas que poderão buscar os alunos. Em alguns casos, a mesma informação é solicitada na agenda da criança, a qual o professor deve ter acesso diário.





Nas redes sociais, Janete lamentou e pediu desculpas aos pais. "A tristeza e angústia desta família não tem preço. Venho a público pedir desculpas a essa família, pedir desculpas a todos os pais de Divinópolis e dizer a vocês que podem confiar em nós. Vamos tentar resolver essa situação para que não mais aconteça", afirmou.





*Amanda Quintiliano especial para o EM