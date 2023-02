Van pega fogo na avenida Afonso Pena

Uma Van branca pegou fogo na avenida Afonso Pena, na altura do número 3.808, próximo ao TJMG e à FUMEC, nesta quinta-feira (23/2). O Corpo de Bombeiro de Minas Gerais foi acionado por volta das 13h20.

A situação foi completamente controlada por volta das 14h25 pelos bombeiros. O proprietário da van estava no local e não se feriu.





O proprietário também recebeu orientações do Corpo de Bombeiros.

O veículo foi totalmente consumido pelo fogo (foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros )

Testemunhas que estavam próximas ao local afirmaram ter visto faíscas saindo por debaixo do veículo inicialmente, mas as autoridades ainda não têm certeza do que pode ter ocasionado o incêndio.

Chuva de até 20 mm pode atingir BH até sexta (24) A Van ficou completamente destruída pelo fogo.

*Estagiária sob supervisão