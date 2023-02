Idoso é ameaçado pelo próprio filho e sobe no telhado para escapar

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de PC de Uberaba (foto: PCMG/Divulgação) Um idoso de 77 anos precisou subir em cima do telhado de sua residência em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (22/2), após ser ameaçado de morte pelo próprio filho. O suspeito acabou preso em flagrante pela Polícia Militar (PMMG).

A prisão do suspeito aconteceu durante patrulhamento da PM no Bairro Mercês, quando, na Rua Alfen Paixão, a mãe do suspeito pediu socorro para uma viatura policial.

Os idosos relataram aos militares que o filho já tentou outras agressões, em datas passadas, e que temem por suas vidas.

Suspeito resistiu à prisão

Também consta no registro policial que o suspeito resistiu à prisão, disse palavras ofensivas ao militares, sendo necessário o uso de força moderada e técnicas para detê-lo.

Ainda conforme a PM, o homem é suspeito de ameaça, lesão corporal, desacato, desobediência e resistência.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil (PC) de Uberaba.