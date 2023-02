Polícia prende filho que roubava e ameaçava a mãe

Prisão de filho que roubava a mãe foi feita pela Polícia Civil de Jacinto (foto: PCMG)

Imagine uma mãe que tem de se afastar do seu filho, viciado em drogas, porque ele roubava seus pertences para vender. Essa mãe chegou ao ponto de sair de casa e ter de pedir medida protetiva contra o filho, de 26 anos. Mas ele não cumpriu e, por isso, acabou preso, nesta quarta-feira (1/2), em Jacinto, no Vale do Jequitinhonha.

A mãe contou aos policiais civis que tinha sido intimidada pelo filho diversas vezes, o que a motivou a denunciá-lo e a pedir uma medida protetiva. No entanto, apesar disso, o filho continuava a persegui-la e ir até a casa de parentes, para onde tinha se mudado.

Ela contou que as coisas, móveis e objetos de valor começaram a desaparecer de sua casa. Até mesmo seu celular tinha desaparecido e sua motocicleta. A mãe descobriu que o filho estava vendendo seus pertences para comprar drogas. Foi quando ela decidiu sair de casa, indo para a casa de familiares.

A partir da denúncia feita pela mãe, a polícia conseguiu descobrir, nas investigações, que o filho vendia tudo o que retirava da casa. Esta semana, o filho voltou a procurar a mãe, exigindo dinheiro. Ela voltou à delegacia e os policiais conseguiram descobrir e prender o filho, que foi encaminhado para o sistema penal.