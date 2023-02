Servidoras da prefeitura de Sete Lagoas morrem atropeladas por carreta

Acidente ocorreu em uma rotatória (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros) Duas mulheres, de 33 e 37 anos, morreram nesta quinta-feira (23/2) atingidas por uma carreta desgovernada, no cruzamento da Avenida Marechal Castelo Branco com Avenida Secretário Divino Padrão, no Centro de Sete Lagoas, Região Central de Minas Gerais.

Um homem foi a terceira pessoa atingida pelo veículo. Ele ficou ferido e foi encaminhado para o hospital municipal e não corre risco de morte, informou a instituição.

Segundo apuração da polícia, o condutor perdeu o controle do veículo quando estava na rotatória, tentando desviar de um carro que parou bruscamente. A carreta subiu no passeio e atingiu as pessoas.

O motorista da carreta não se feriu, mas ficou em estado de choque. Ele foi atendido por uma equipe do Samu que estava na ocorrência.

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) informou que um poste e uma árvore foram derrubados com o impacto.

A Prefeitura de Sete Lagoas informou, em nota, que presta assistência para os familiares das vítimas.