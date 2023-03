Idosa enterra cadela viva por não conseguir dormir com latido; veja o vídeo

A cadela Nina foi resgatada sem nenhum ferimento (foto: Redes Sociais/Divulgação) Uma idosa aposentada, de 82 anos, foi presa sob suspeita de maus tratos contra a cadela de uma vizinha na manhã desta terça-feira (7/3), na cidade de Planura, no Triângulo Mineiro.





Segundo informações do registro da Polícia Militar (PM), a suspeita enterrou o animal vivo no quintal de uma casa do Residencial Lua Nova.





Após ser presa em flagrante, a idosa disse aos militares que não conseguiu dormir durante a noite devido aos latidos e que, por isso, cavou um buraco ao lado de sua casa e enterrou o mesmo.









Consta também na ocorrência que a aposentada afirmou que “se fosse preciso, faria novamente”.





O procedimento de ratificação da prisão em flagrante da suspeita de maus tratos foi realizado na Delegacia de Polícia Civil de Frutal.





Com o objetivo de apurar as primeiras informações do inquérito policial, a reportagem procurou o delegado responsável pelo caso, mas não obteve resposta.





Reportagem em atualização.