Marido é suspeito de atropelar esposa no Anel Rodoviário

Mulher foi atropelada na altura do km 542 do Anel Rodoviário, no bairro Olhos D'Água (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Uma mulher, de 39 anos, foi morta por atropelamento na madrugada desta quinta-feira (2//3) no Anel Rodoviário, altura do Bairro Olhos D’Água, na Região Oeste de Belo Horizonte, no sentido Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atropelada pelo próprio marido, que estava dirigindo um caminhão. O homem fugiu do local após atingir a esposa.

O caso está sendo tratado, inicialmente, como feminicídio. A equipe do Estado de Minas que esteve no local do atropelamento notou que o cheiro de sangue ainda é muito forte na manhã de hoje.

A perícia esteve no local e o corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

A ocorrência ainda está em andamento e, até o momento, ninguém foi preso.

A Polícia Civil vai investigar o caso.





O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.





A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.





Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.

O que diz a Lei do Feminicídio?

Art. 121, parágrafo 2º, inciso VI

"Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher."

Qual a pena por feminicídio?

Segundo a 13.104, de 2015, "a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da vítima."

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.

