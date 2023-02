Jovem mata amigo ao descobrir que 'ficaram' com a mesma mulher

O município de Santa Juliana tem cerca de 15 mil habitantes (foto: Câmara Municipal de Santa Juliana/Divulgação) Um jovem, de 24 anos, foi preso sob suspeita de matar a facadas o próprio amigo, de 27 anos, no início da madrugada desta terça-feira (28/2). O crime aconteceu dentro do alojamento de uma fazenda do município de Santa Juliana, no Triângulo Mineiro. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) e confessou o fato.









O suspeito, que após o crime aguardou a chegada da PM, também disse aos policiais militares que tinha uma amizade muito grande com a vítima.





Também consta no registro policial que, no momento da chegada dos militares, a vítima estava caída ao solo, sem sinais vitais e com marcas de várias perfurações de faca no abdômen, tórax e pescoço.





Foi realizado o isolamento do local e acionada a equipe da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).





No local onde aconteceu o crime residem outros quatro trabalhadores rurais