Assaltantes rendem funcionários e roubam celulares em loja de BH

Com os criminosos, a PM encontrou veículos com placas adulteradas e outros itens roubados (foto: PMMG/Divulgação)

Funcionários de uma loja de baterias de veículos no bairro Glória, na região Noroeste de Belo Horizonte, ficaram reféns de cinco criminosos, na noite dessa segunda-feira (27/2).Segundo informações da Polícia Militar (PM), os homens chegaram ao estabelecimento comercial armados, renderam os funcionários e roubaram seus celulares, baterias da loja e um carro.Os criminosos foram localizados pela PM por meio de um sistema de rastreamento de um dos celulares roubados. Eles estavam a menos de um quilômetro do local do crime.Com os assaltantes, foram encontrados dois veículos com placas adulteradas e outros aparelhos celulares roubados. Eles foram presos em flagrante e conduzidos até uma delegacia.