Irmão mata irmão com facada

Crime chocou a população da pequena Itaobim, no norte mineiro (foto: Redes sociais)

“Se fosse preciso, eu faria novamente. Eu o mataria outra vez”. As palavras são de um adolescente, de 16 anos, que matou com uma facada o irmão dele, Diogo dos Santos Pereira, de 20 anos, na tarde de segunda-feira (27/2), na cidade de Itaobim, no norte do estado.

O crime, segundo a polícia, aconteceu em função de um desentendimento familiar entre os irmãos, o que já vinha acontecendo há tempos e que fez com que o pai dos irmãos colocasse o filho mais velho para fora de casa.

O corpo foi encontrado na rua Anita Trindade, Bairro Vila Rica, pelo pai da vítima. Ele se desesperou quando contaram a ele que os dois irmãos haviam discutido e o mais novo puxou uma faca e desferiu o golpe fatal no irmão.

Ainda segundo a polícia, Diogo estaria saindo da casa onde estava morando, para ir trabalhar, quando se encontrou com o irmão, com quem não se entendia. Os dois, segundo testemunhas, ao se avistarem, já começaram a discutir e investiram um contra o outro.

A faca utilizada no crime não foi encontrada. O irmão mais novo, que foi apreendido, jogou a arma em uma área de vegetação perto do local do crime. A perícia da Polícia Civil examinou o corpo e encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML) de Almenara.

O irmão que cometeu o crime foi levado para exames no Hospital Vale do Jequitinhonha, em Itaobim, e nada foi constatado. Ele foi levado para a Delegacia de Itaobim, mas deve ser transferido para uma casa de acolhimento.