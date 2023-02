Pesca: Piumhi faz projeto para estimular turismo no Rio São Francisco

A pesca esportiva no Rio São Francisco é a meta do projeto que entra em vigor em Piumhi dia 1º de março (foto: José Augusto de Andrade/Divulgação)

Para fomentar a indústria do turismo, Piumhi, cidade localizada na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, lança a rota de pesca esportiva no Rio São Francisco. O secretário municipal de Turismo, Cultura e Esportes, Thiago Santos, juntamente com a diretoria do setor, anunciou o lançamento do novo projeto nessa terça-feira (14/12).