Após 5 anos, pesquisadores concluem escavação de peças históricas em Piumhi

Arqueólogos trabalharam no sítio Caxambu, em Piumhi, e o material foi recolhido e levado para São Paulo, onde passa por limpeza (foto: Acervo/Wagner Magalhães)

Após cinco anos de trabalho, os objetos históricos encontrados na escavação da área do sítio arqueológico denominado "Caxambu", em Piumhi, no Centro-Oeste do estado, estão prontos para ser enviados para a análise do Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco (MAC), em Pains, na mesma região. O espaço é homologado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pelo Instituto Brasileiro de Museus.



Os trabalhos de escavações terminaram no dia 10 de outubro, e os materiais estão guardados em São Paulo, na sede da concessionária AB Nascentes das Gerais, responsável pela área e pelas rodovias MG-050, BR-265 e BR-491. "Eles serão levados após a realização dos trabalhos de higienização e curadoria do material, bem como após a conclusão dos relatórios de pesquisa que serão apresentados ao Iphan”, disse Wagner Magalhães, arqueólogo responsável pelo acompanhamento das escavações.



Foram encontrados materiais como cerâmicas do período pré-colonial, de provável ocupação indígena no local. Trata-se de vasilhames de barro que eram utilizados tanto para o armazenamento de água como para elaboração de alimentos Segundo informações da concessionária, há também materiais já encontrados como restos de louças e telhas, com possibilidade de terem pertencido aos colonos de origem portuguesa que, segundo arqueólogos, viveram no local no século 18. "Foram encontradas algumas louças que refletem uma ocupação mais recente, possivelmente dos primeiros colonos que adentraram a região em busca de ouro e diamantes."

O sítio arqueológico foi encontrado em 2016, durante estudos para o licenciamento de obras de duplicação da MG-050. As pesquisas tiveram inicio em 2018, com o resgate da área do sítio.





Para Wagner, os trabalhos de resgate e monitoramento que são desenvolvidos na área do sítio atendem a determinação de portaria federal de pesquisa expedida pelo IPHAN, em nome da Concessionária, visando garantir a salvaguarda e proteção de todo e qualquer vestígio associado aos povos que ali viveram.