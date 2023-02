Chuvas em BH: árvore despenca sobre dois carros na Avenida do Contorno

Até a última atualização das diligências no local, às 20h, os militares realizavam o corte da árvore para posterior liberação da via (foto: Flavia Denise)

Uma árvore caiu em cima de dois carros na Avenida do Contorno, no Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no início da noite desta terça-feira (14/2).