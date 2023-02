Vídeo: chuva forte atinge bairro Glória, em BH

Registro feito por moradores mostra violência da chuva no Bairro Glória (foto: Acervo pessoal) A forte chuva que caiu em Belo Horizonte no fim da tarde desta terça-feira (14/2) assustou moradores dos arredores da avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Bairro Glória, Noroeste da capital. Com ventos intensos e muita água, as ruas ficaram completamente tomadas pela enxurrada.









De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, às 18h45, a Regional Noroeste da capital registrou a maior intensidade de chuvas na cidade. À hora, a precipitação no local superou a marca de 5 milímetros em 5 minutos. No fim desta tarde, chovia em todas as regiões da cidade.













Leia também: Chuva: 639 cidades mineiras estão sob alerta de tempestades A avenida Heráclito Mourão de Miranda, onde passa o córrego Ressaca, chegou a ser interditada pela Defesa Civil sob risco de transbordamento. A via fica em uma parte mais baixa e é onde se inicia a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.





Risco geológico

BH está sob alerta para risco geológico em BH nesta terça-feira. A Defesa Civil considera o perigo de moderado a alto e orienta moradores para sinais de deslizamentos, desmoronamentos e desabamentos de estruturas.





Segundo a Defesa Civil, o risco acontece pelo alto volume de chuvas registrado nos últimos dias e a previsão de manutenção do tempo instável ao longo da semana. Com o excesso de água, o solo fica encharcado e mais propenso a deslocamentos de terra.





Caso seja percebido algum dos sinais listados abaixo, o morador da capital deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil, no número 199. Os Bombeiros, pelo 193, também devem ser chamados em caso de emergências.





Sinais de risco para deslizamentos:

• Trinca nas paredes.

• Água empoçando no quintal.

• Portas e janelas emperrando.

• Rachaduras no solo.

• Água minando da base do barranco.

• Inclinação de poste ou árvores.

• Muros e paredes estufados.

• Estalos.





Recomendações





• Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos

• Coloque calha no telhado da sua casa.

• Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

• Não jogue lixo ou entulho na encosta.

• Não despeje esgoto nos barrancos.

• Não faça queimadas.