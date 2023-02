BH: parque tomado por lixo ganhará cercamento e urbanização da área verde

A prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai mandar cercar o terreno do Parque Goiânia, entre as ruas Vera Lucia Pereira e Elias Galeppe Farah, no bairro Goiânia, região Nordeste da capital. Mesmo aberto, o espaço é fechado para a visitação pública, mas o abandono fez com que o parque fosse tomado por uma vegetação alta e usado como depósito de lixo e entulho por quem passa pela região.









Marcela Júlia, de 22 anos, mora no bairro Goiânia há três anos e conta que o local faz parte da sua rota até em casa. A jovem observa que o entorno do parque acabou se tornando um local perigoso para se transitar. “Tem muito mato e bixo, sendo que a rua já não é muito movimentada”, disse.





Com uma área de 13.700 m², o Parque Goiânia está inserido na microbacia do Onça e na bacia Gorduras. Para Marcela, o cercamento é uma ótima solução para sanar os problemas. “É muito bom, porque o lixo incomoda muito, e o pessoal continua jogando entulho e piorando a situação. É uma questão de bom senso também”, ressalta a moradora.

Urbanização do espaço

Entulho atrapalha pedestres que precisam transitar próximo aos carros e desviar dos obstáculos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi) publicou no Diário Oficial do Município (DOM), no último dia 21 de janeiro, um extrato de contrato da empreiteira que vai realizar as obras no Parque Goiânia. A Construtura Campos e Filhos LTDA foi contratada por um valor de R$ 649 mil para realizar o cercamento e urbanização da área verde.





As obras devem começar em março, tendo um prazo de execução dos serviços fixado em 90 dias, sendo que o contrato dura 240 dias. Na descrição da planilha orçamentária está descrito como serviços a serem prestados o cercamento, construção de passeio e área de convivência no parque.

No site da PBH ainda informa que a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica está elaborando levantamentos científicos sobre a fauna e flora existentes no local. O Estado de Minas também procurou a prefeitura para falar sobre os projetos para o espaço, mas até o momento não houve retorno.