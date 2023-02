Chuva: 639 cidades mineiras estão sob alerta de tempestades

Seiscentas e trinta e nove cidades mineiras estão em alerta de perigo de tempestade. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até a manhã desta quarta-feira (15/2).

A previsão é que os municípios registrem chuva de até 60 mm/h. Além disso, pode haver ventos intensos, de até 100 km/h, e queda de granizo. De acordo com o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em Belo Horizonte, em duas horas, o acumulado de chuva na Região Centro-Sul chegou a 58,6 mm, o que corresponde a 33% da média climatológica esperada para o mês, de 177,7 mm. A região também é a que mais registrou precipitações desde o início do mês, com 150 mm, até as 18h de hoje.