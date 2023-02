Bombeiros de MG prestam socorro a vítimas do terremoto na Turquia

A Equipe Multidisciplinar Brasileira, que conta com a participação de membros do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG), prestou serviços de resgate na cidade de Karamamaras, na Turquia, nesta segunda-feira (13/2).

Segundo informações do CBMG, a equipe atuou na busca em um edifício de nove pavimentos, atingido pelo terremoto, em cooperação com a equipe internacional. Já é o quinto dia de operação no país.