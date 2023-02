Van escolar que caiu de ribanceira em Santa Luzia estava irregular

Veículo está cadastrado junto a administração municipal para executar transporte escolar, porém não está regularizado (foto: CBMMG / Divulgação) A van escolar que caiu de uma ribanceira de cerca de dez metros de altura e deixou 15 crianças e dois adultos feridos, no início da tarde desta terça-feira (14/2), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estava irregular.





Conforme a Prefeitura de Santa Luzia, o veículo está cadastrado junto à administração municipal para executar transporte escolar, porém não está regularizado. O proprietário da van já foi notificado pela Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte da cidade.





Acidente





Informações preliminares dão conta que o motorista perdeu o controle do veículo na Avenida das Azaléias , depois de ficar sem freio. A van caiu em um desnível de dez metros de altura e colidiu com uma árvore.





Quinze crianças ficaram feridas durante o acidente. Um menino em estado grave, com suspeita de traumatismo crânioencefálico foi encaminhado ao Hospital João XXIII, de BH, pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. Além do motorista, uma mulher que presenciou a batida também tiveram que ser resgatadas após passarem mal.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, 13 vítimas tiveram ferimentos leves e quatro estão com suspeita de fratura . As vítimas receberam os primeiros socorros no local e, em seguida, foram encaminhadas para os hospitais Risoleta Neves, João XXIII, e Odilon Behrens, todos na capital.