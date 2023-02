Homem que não usava cinto morre em capotamento de caminhão

A cabine do caminhão ficou totalmente destruída com o capotamento (foto: CBMMG)

Uma pessoa morreu após o capotamento de um caminhão de carga no quilômetro seis da rodovia MG-211, próximo a Catuji, no Leste do estado. A vítima era passageiro e estava sem cinto de segurança. O motorista ficou preso às ferragens.



Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, o caminhão, que estava carregado com eucalipto, tombou. Estima-se que ele estava com velocidade acima do permitido para o trecho da rodovia, que era uma curva.

Quando os bombeiros chegaram ao local, havia duas vítimas presas às ferragens. Primeiro, foi feita a retirada do passageiro, que já estava sem vida. Em seguida foi retirado o motorista, bastante ferido, com fraturas. Ele foi encaminhado para o Hospital de São Gonçalo pelo helicóptero Arcanjo, dos bombeiros.