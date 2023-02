Carreta tomba no Anel Rodoviário e trânsito é interditado

Carreta transportava adubos em grãos na cor branca (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Um dos semirreboques de uma carreta bitrem que transportava adubo em grãos tombou por volta de meio-dia no Anel Rodoviário, nas proximidades do pátio da Polícia Civil, no sentido do trevo do Bairro Betânia, na Região Oeste de BH. Segundo relatos repassados para o Corpo de Bombeiros , a carreta teve uma leve colisão com um ônibus coletivo intermunicipal, o que levou o motorista perder o controle da direção do bitrem.Cerca de 25 toneladas de carga ficaram espalhadas em um trajeto de aproximadamente 600 metros. O Corpo de Bombeiros informou que não houve feridos no acidente.A pista segue interditada pelas autoridades para a lavagem e recolhimento do material.*Estagiária sob supervisão de Fernanda Borges