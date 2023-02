Acidente com ambulância mata mãe de paciente

O acidente aconteceu na BR-262 em Nova Serrana (foto: Divulgação/CBMMG)

Uma mulher, de 53 anos, morreu em um acidente, neste domingo (5/2), na BR-262, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas. A vítima era mãe do paciente, de 13 anos, transportado na ambulância da prefeitura de Conceição do Pará, na mesma região, que se envolveu na batida com a moto.



, o motociclista bateu na traseira da ambulância. Com o impacto, a porta foi arrebentada e ele atingiu a vítima que estava dentro do veículo. A criança sofreu ferimentos no pé. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) , o motociclista bateu na traseira da ambulância. Com o impacto, a porta foi arrebentada e ele atingiu a vítima que estava dentro do veículo. A criança sofreu ferimentos no pé.

Ele foi atendido por uma equipe da concessionária Triunfo e o estado de saúde dele era estável. O paciente estava sendo levado para consulta médica em Pará de Minas, na mesma região.



O motociclista, de 32 anos, sofreu ferimentos graves no rosto, cabeça e estava inconsciente. Ele também foi atendido pela ambulância da concessionária.

Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a equipe do CBMMG teve que cortar as ferragens da traseira da ambulância para retirar o corpo. O motorista não teve ferimentos.



O trânsito não foi bloqueado e seguia normalmente em ambos os lados da rodovia.

Prefeitura lamenta

Em nota, a prefeitura de Conceição do Pará lamentou o ocorrido.

"A Prefeitura Municipal, na pessoa de seu Chefe do Executivo - José Cassimiro Rodrigues, em nome de todos os seus colaboradores, externam, consternados, seus sentimentos, em virtude de perda tão abrupta, de pessoa tão querida em nosso município, e de grandes e relevantes serviços prestados a esta população. Que Deus console a família enlutada, aos amigos e pessoas próximas".