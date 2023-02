Mulher confessa assassinato do próprio marido, em Ipatinga

Uma briga de casal terminou em tragédia na rua Raul Pompeia, no bairro Ideal, em Ipatinga, na madrugada desta segunda-feira (6/2). O homem, de 66 anos, foi assassinado pela mulher com um golpe de faca. Após confessar o crime, a esposa, de 59 anos, foi presa pela Polícia Militar.

Os militares foram acionados pelo SAMU, que atendia a ocorrência com a informação de que um homem havia caído de uma escada. A PM, então, foi até o local, fez alguns levantamentos e ouviu as pessoas que estavam na casa.

Uma mulher relatou que foi até a casa da mãe acompanhada de uma amiga e se deparou com o homem caído no sofá. A amiga, no entanto, apresentou uma versão conflitante sobre o caso.

O genro da autora também foi ouvido. Ele confessou que foi acionado para comparecer na casa da sogra e que, ao chegar no local, soube que a mãe de sua namorada havia se envolvido em uma briga com o marido e desferido uma facada que o matou.



O genro da autora do crime também disse que a ajudou a fugir, a levando para um apartamento no bairro Canaã. O carro utilizado, um Honda Fit, foi localizado e apreendido pelos policiais.

A autora do crime foi encontrada no endereço indicado e presa ainda com as roupas sujas de sangue. Ela confessou ter esfaqueado o esposo, após ter sido agredida pelo mesmo.

A perícia da Polícia Civil realizou os registros da cena do crime, recolheu a faca utilizada no assassinato e liberou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

Também foram conduzidos para a delegacia a filha da autora do crime, junto de sua amiga e de seu namorado.