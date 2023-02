Familiares de vítimas de capotamento em Além de Paraíba preparam homenagem

Três adolescentes e um jovem de 18 anos morreram durante acidente (foto: CBMMG / Divulgação) Familiares e amigos das vítimas do acidente que matou três adolescentes e um adulto, e deixou outras 29 pessoas feridas em Além Paraíba, na Zona da Mata mineira, na madrugada de segunda-feira (30/1), vão fazer uma homenagem nesta sexta-feira (3/2), às 19h, na Praça do Parque Paulista, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Balões brancos serão soltos e imagens das vítimas serão passadas em um telão.





acidente aconteceu no início da madrugada, conforme o Corpo de Bombeiros (CBMMG). A corporação foi acionada por volta de 1h45. O ônibus saiu de Ubaporanga, na Região do Vale do Rio Doce, e seguia com destino a Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.









O ônibus, que transportava 33 pessoas, caiu de uma ponte de cerca de 10 metros de altura. O coletivo ficou com o teto virado para baixo. Três adolescentes, dois de 15 e um de 13 anos, e um jovem de 18 anos, tiveram múltiplas lesões em função do trauma provocado pela batida e não resistiram.

Investigação

O motorista que dirigia o ônibus no momento do acidente afirmou em depoimento à Polícia Civil, nessa terça-feira (31/1), que perdeu o controle do veículo após ver uma carreta que faria uma ultrapassagem incorreta.





De acordo com a PCMG, no início da oitiva do motorista, de 50 anos, ele afirmou que não se lembrava “muito bem” do ocorrido. No entanto, depois, ele disse ter tido a impressão de ter visto uma carreta e entendido que ela faria uma ultrapassagem. O homem informou, ainda, que o outro motorista teria desistido da manobra, mas que por ter se assustado, acabou jogando o ônibus para o lado.





A investigação esclareceu que aguarda o resultado dos laudos periciais para determinar a dinâmica da ocorrência. Além do motorista, outras vítimas, que já receberam alta do hospital, também foram ouvidas. “Outras oitivas serão realizadas no decorrer da apuração”, informou a Polícia Civil.





Conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a empresa responsável pelo ônibus que transportava os atletas possui habilitação vigente para realizar transporte interestadual de passageiros, no modo fretamento. Além disso, o veículo, também tinha licença de viagem válida para o trecho entre Duque de Caxias e Ubaporanga.