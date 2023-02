Homem bebe, tenta atravessar lago nadando e morre em MG

Corpo foi retirado de um lago no município de Coração de Jesus, no Norte de Minas (foto: Corpo de Bombeiros) O corpo de um homem de 37 anos foi retirado de um lago no município de Coração de Jesus, no Norte de Minas, nesta segunda-feira (6/2), informou o Corpo de Bombeiros (CBMMG).

No entanto, no meio da travessia, eles decidiram voltar, já que “o companheiro estava visivelmente cansado”. “Ele [testemunha] chegou primeiro às margens, recolheu seus pertences e foi para casa, já que viu um grupo de rapazes perto e acreditou que o amigo tivesse se juntado ao pessoal”, relata o Corpo de Bombeiros.

Mais tarde, às 14h, o homem voltou ao local e percebeu que a carteira, o celular e o chinelo da vítima continuavam ali – momento em que decidiu ligar para os bombeiros.

Assim que a guarnição chegou, o local foi isolado. Até as 18h, uma dupla de mergulhadores fez buscas no lago, que possui aproximadamente 120 metros de largura, 1.200 metros de comprimento e quatro metros de profundidade, segundo dados da corporação. No entanto, o rapaz não foi localizado.

A procura foi retomada na manhã desta segunda-feira por outra equipe, que localizou o corpo por volta das 16h a uma profundidade de aproximadamente quatro metros.

A Polícia Civil (PCMG) foi acionada para os trabalhos periciais de praxe. Exames devem apontar a causa da morte. Posteriormente, o corpo foi liberado e entregue aos cuidados de uma funerária da cidade.