Uberaba: médicos de hospital oncológico podem fazer paralisação

Médicos do Hospital Oncológico Hélio Angotti, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, estão ameaçando, por meio de redes sociais e em relatos para a imprensa local, fazer uma paralisação dos serviços devido aos atrasos salariais.

Um dos médicos, que prefere não se identificar, afirmou que recebeu o salário pela última vez em novembro do ano passado e que pode não retornar às atividades se os pagamentos não forem regularizados.

Sem especificar quais meses e quantos médicos estão com salários atrasados, o Hospital Oncológico Hélio Angotti confirmou, por meio de nota, que está em atraso com alguns pagamentos referentes ao corpo clínico, sendo que o motivo está ligado à falta de repasse por parte do Executivo Municipal de Uberaba, na ordem de R$ 1 milhão, que seriam de serviços realizados desde o mês de junho de 2022.