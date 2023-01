Vereador de Itabirito pede cancelamento de show do rapper FBC: "Apologia"

FBC afirmou que o pedido do vereador se trata de uma tentativa de censura (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O vereador Anderson Martins, de Itabirito, na Região Central de Minas, protocolou nessa segunda-feira (30/1), um ofício no qual pede a “reavaliação da contratação” do rapper FBC, para o carnaval da cidade.









De acordo com o ofício, o poder público de Itabirito regulamenta que seriam vedadas músicas que “promovem apologia às drogas, sexo e criminalidade” nos eventos do município.





Procurado pelo Estado de Minas, Anderson argumentou que “no dia 14 de fevereiro 2020, o prefeito Orlando Caldeira sancionou um decreto onde diz: ‘ficam proibidas letras de funk, e outros estilos musicais que incitam a violência no carnaval de Itabirito’”. Ele destacou ainda que “o decreto 201/67 que diz em seu artigo primeiro inciso XIV: ‘negar execução a lei federal, estadual ou municipal ou deixar de cumprir ordem judicial’ acarreta no crime de responsabilidade por recusa a cumprimento de lei”.

Anderson negou que o pedido representasse uma tentativa de censura. “O que estou fazendo é simplesmente exercendo o meu papel de fiscalizar, isento de minha opinião pessoal. Não acredito nessa narrativa de tentativa de censura, até porque temos leis que proíbem a apologia ao crime”, disse

FBC rebate: ‘Tentativa de censura’

FBC afirmou à reportagem que o pedido do vereador é uma tentativa de censura e que Anderson teria tirado as músicas de contexto, colocando, inclusive, letras que não são do artista e sim participações de outros músicos.





“Acho que isso é uma tentativa de palanque, de chamar a atenção na internet, aparecer. A questão é que Itabirito está cheia de problemas, a cidade está cheia de buracos, a situação da população de rua está cada vez mais crítica, já que ele foi um dos vereadores que apoiou a retirada que a Guarda Municipal fez dos moradores de rua da cidade. São ‘n’ problemas e ele preocupado com o que os jovens vão ou não curtir no carnaval”, criticou FBC.





“Logo um vereador bolsonarista, pastor evangélico, que defende a liberdade de expressão, mas só a liberdade de expressão que parte deles mesmos. De publicar fake news na internet, no WhatsApp, na igreja. É censura, mas a arte não vai se calar. A gente sai disso mais forte do que entrou”, continuou o rapper, que possui quatro álbuns de estúdio lançados.





O rapper disse não acreditar que se trata de uma má interpretação do vereador, mas se de uma mensagem distorcida propositalmente.





“Só de ver a formatação do texto eu já sabia que aquilo era uma grande piada, que era uma coisa leviana. Pegar uma obra, tirar de contexto alguma fala dentro de uma obra que é um álbum é desonesto demais. Não é que não teve interpretação de texto. Ele foi mau caráter. Mentira que ele não sabe o que é aquilo ali. Só que bolsonarista é isso. Ele tira de contexto as coisas, cria um argumento sobre coisas que não existem e as pessoas que não tem conhecimento, não tem informação, não tem tempo para pesquisar sobre o que tá acontecendo ali e compartilham fake news, que espalha”, disse FBC.





“A cultura é muito maior que o que ele faz na internet, o hip-hop é muito maior que qualquer coisa que ele já tenha feito. As próprias pessoas que moram na cidade estão dizendo, não sou eu, eu não conheço ele. A verdade as pessoas que moram na cidade estão dizendo”, finalizou.

O que diz a Prefeitura de Itabirito

Em nota, a Prefeitura de Itabirito informou que “todas as atrações do Itabirito Folia, conforme a programação plural divulgada por meio do aplicativo oficial, estão contratadas e terão as apresentações mantidas nas respectivas datas e horários”.

Repercussão

A publicação repercutiu bastante nas redes sociais. O próprio FBC comentou na publicação onde o vereador Anderson Martins, em sua conta do Instagram, divulga a protocolação do Ofício . “Isso é passado pastor. Hoje eu só falo de amor e perdão”, escreveu o rapper.





Em seu Twitter , FBC escreveu: “O vereador de Itabirito não quer meu show na cidade no ‘CARNAVAL’”, e publicou imagem do Ofício.

O vereador de Itabirito não quer meu show na cidade no "CARNAVAL" pic.twitter.com/8GuMs4jfpT %u2014 FBC (@fbctadoido) January 31, 2023