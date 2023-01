BH tem máxima de 27ºC e previsão de chuva à tarde

A temperatura máxima prevista é de 27°C e a mínima registrada é 18°C (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A sexta-feira (27/1) em Belo Horizonte será de muitas nuvens no céu. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima prevista é de 27°C e a mínima registrada foi 18°C.

Na parte da tarde e noite, há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar fica em torno dos 45%.

Na manhã de hoje, a Defesa Civil de BH atualizou as regiões em alerta de risco geológico. Moradores das regionais Leste e Oeste devem ficar atentos ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Venda Nova é a região que registrou o maior volume de chuva do mês até agora, com 504,8 mm, o que representa 152,6% do total esperado para janeiro. A Nordeste é a com o menor acúmulo de chuva, com 386,8 mm, o que representa 116,9% do esperado. A média climatológica de janeiro é 330,9 mm.

Acumulado de chuva em janeiro em BH*

Barreiro 498,8 (150,7%)

Centro Sul 500,2 (151,2%)

Leste 414,8 (125,4%)

Nordeste 386,8 (116,9%)

Noroeste 437,0 (132,1%)

Norte 407,0 (123,0%)

Oeste 484,0 (146,3%)

Pampulha 451,4 (136,4%)

Venda Nova 504,8 (152,6%)

Válido até 18h do dia 26/1

Previsão em Minas

O céu fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Central Mineira, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões de Minas, a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Leia também: Temporal deixa população de Salinas sem água potável

Segundo o Inmet, o município mineiro que registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas foi Salinas, no Norte de Minas, 79.4 mm.