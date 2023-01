Temperatura pode chegar a 30ºC em BH nesta terça (17)

A mínima registrada foi de 16°C e a máxima prevista é de 30ºC (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A temperatura máxima prevista para a terça-feira (17/1) em Belo Horizonte é de 30ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima registrada na capital foi de 16°C.

O céu fica com muitas nuvens durante todo o dia. À tarde e à noite, há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar fica em torno dos 40% no final do dia.

Previsão em Minas

Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata e Norte. Nas demais regiões do estado, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

De acordo com o Inmet, a cidade que registrou a maior temperatura nas últimas 24 horas foi Coronel Pacheco, na Zona da Mata, com 35.1ºC.

Passos, no Sul de Minas, registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas, com 38 mm.