Vídeo: carro cai em cratera em rua de João Monlevade

As chuvas intensas que caem nos municípios de Minas Gerais nas últimas semanas têm causado cenas de destruição. Na tarde desta segunda-feira (9/1), uma cratera se abriu e 'engoliu' um carro em João Monlevade, na Região Central do estado.





O motorista não ficou ferído, mas como houve danos ao veículo, ele e a Procuradoria Jurídica do município estão tratando do assunto. No vídeo é possível vê-lo gesticulando e abrindo os braços após o acidente, em claro sinal de descontentamento com a situação. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o buraco é aberto na Rua Pedro Bicalho, esquina com Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Carneirinhos. Antes do acidente, alguns carros passaram pelo local e conseguem desviar. Segundos depois, um Volkswagen Saveiro fez a conversão e 'mergulhou' no buraco.O motorista não ficou ferído, mas como houve danos ao veículo, ele e a Procuradoria Jurídica do município estão tratando do assunto. No vídeo é possível vê-lo gesticulando e abrindo os braços após o acidente, em claro sinal de descontentamento com a situação.









Volkswagen Saveiro caiu em cratera em João Monlevade (foto: Reprodução/Redes Sociais)



Chuvas em Minas

pelas chuvas intensas que atingem Minas Gerais. Na madrugada desta segunda-feira (9/1) um jovem de 23 anos não resistiu quando sua residência desabou, em Barbacena, no Campo das Vertentes. De acordo com a Prefeitura de João Monlevade, as chuvas causaram um abatimento de rede pluvial e de esgoto na via. A administração interditou o local e deu início aos reparos necessários. Chegou a 18 o número de mortes pelas chuvas intensas que atingem Minas Gerais. Na madrugada desta segunda-feira (9/1) um jovem de 23 anos não resistiu quando sua residência desabou, em Barbacena, no Campo das Vertentes.









Governador Valadares

A cheia do Rio Doce em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, chegou a 3 metros de altura, segundo a régua do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). O volume de água causou transbordamento e inundou várias partes da cidade,



As 18 mortes aconteceram nas cidades de Piraúba, Bom Jesus do Galho, Santa Luzia, Vespasiano, Bertópolis, Inhapim, Presidente Bernardes, Governador Valadares, Antônio Dias, Grão Mongol, Resende Costa, Caratinga e Barbacena.A cheia do Rio Doce em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, chegou a 3 metros de altura, segundo a régua do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). O volume de água causou transbordamento e inundou várias partes da cidade, deixando os moradores em alerta

*Estagiário sob supervisão do subeditor Rafael Arruda